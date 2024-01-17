شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 46 موقع من الصنادق والأحواش بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية مدينة الظهران مؤخراً 46 موقع من الصنادق والأحواش بشاطئ نصف القمر بالظهران.



من جهته أوضح رئيس بلدية مدينة الظهران المهندس فيصل القحطاني، بأن البلدية ممثلة بإدارة خدمات الشاطئ، قامت بحملة على عدد من المواقع في شاطئ نصف القمر، أسفرت عن إزالة 46 موقع من الصنادق والأحواش، كانت تشكل تشوها بصريا للمنظر العام.



حملات تحسين المشهد الحضري

وأشار المهندس فيصل القحطاني، بأن هذه الحملات التي تنفذها البلدية تأتي ضمن مبادرة معالجة التلوث البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

حيث عملت الإدارة المعنية بالبلدية بالتنسيق مع اللجنة المكونة من بلدية مدينة الظهران، ومحافظة الخبر، وشرطة الظهران، بإزالة تلك المواقع، كما يأتي تحقيقاً لمستهدفات الوزارة الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة، وفقاً لرؤية المملكة 2030 لمعالجة السلبيات، وتعزيز الإيجابيات عبر الاهتمام بالمنظر العام للمدينة، وأكد حرص البلدية للسعي المستمر في تحسين جودة الحياة بمدينة الظهران والحفاظ على نظافتها وجمالها.