شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء معاناة رضيع من انسداد المريء ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكّن أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة أحد مكونات تجمع القصيم الصحي من إجراء تدخل طبي ناجح لطفل حديث الولادة منهياً بذلك معاناة الرضيع من انسداد واسع المسافة بين طرفي المريء. تشخيص وعلاج الرضيع وأفاد التجمع أن المستشفى أجرى فحوصات طبية للرضيع بشكل إسعافي ليتم اكتشاف وجود مسافة بعيدة بين طرفي المري فتم إجراء تدخل جراحي تمثل بعمل إغلاق ناسور رغامي مرئي مع عمل فغر للمعدة للتغذية.

ولفت إلى أنه بعد حوالي 4 أشهر تم إجراء جراحة للرضيع لتوصيل المري بواسطة استشاري جراحة أطفال من المستشفى العسكري بالرياض، والذي استغرق 4 ساعات تم فيه توصيل طرفي المري بصعوبة كبيرة.

وأكد أن حالة الرضيع تحسنت بعد الجراحة وبدأت مرحلة العلاج والتغذية عبر أنبوب المعدة، وعند إجراء صورة بالصبغة للمريء تبين وجود تسريب من المفاغرة فتم اللجوء إلى العلاج بطرق محافظة أخرى لإغلاق التسريب بعد 10 أيام. تدخل جراحي ثان وأوضح أنه بعد شهرين تم التدخل الطبي الثاني وإجراء عملية توسيع للمريء بالمنظار، أعقبها البدء بتغذية الرضيع عبر الفم دون وجود أي مشاكل أو اختلاطات أو مضاعفات، إلى أن تحسنت حالته بشكل ملحوظ وغادر المستشفى برفقه ذويه وهو بصحة جيدة.

جدير بالذكر أن عدد المواليد في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال العام المنصرم 2023م بلغ بعدد 8366 مولوداً من إجمالي المواليد الذين استقبلتهم مستشفيات تجمع القصيم الصحي البالغ عددهم 16681 مولودا.