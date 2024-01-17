شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار متوسطة وتيارات هوائية نشطة على منطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء، من تقلبات جوية و هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة نجران، تشمل - بمشيئة الله تعالى- مدينة نجران ومحافظات حبونا، بدر الجنوب، ثار، ويدمة.

وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل تأثيراتها المصاحبة تيارات هوائية هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كلم في الساعة، وأتربة مثارة ، وتستمر حتى السبت القادم .

