السعودية | رحلة من التقدم مع إنجازات مساعي 2023م

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حققت جمعية مساعي النسائية الخيرية سلسلة من الإنجازات الملموسة خلال العام 2023 م عدداً من الإنجازات والبرامج والمشاريع التي تعزز أهدافها بما يضمن النهوض بالقطاع غير الربحي في المملكة.

وقد تم تقديم خدمات الجمعية لأكثر من 14 ألف مستفيد ومستفيدة، من خلال البرامج الرعوية والتنموية.

وأشار الرئيس التنفيذي الأستاذة عائشة العيوني أن الجمعية تهدف إلى تنمية وتمكين الأسر وتوجيهها من خلال مجموعة متنوعة من المبادرات والخدمات. وقد حققت الجمعية نجاحًا كبيرًا في تحقيق أهدافها.

وتابعت مساعي الخيرية أنها حريصة ضمن جهودها الدائمة على تقديم شتى أنواع المساعدات الرعوية والتنموية إلى الأسر المحتاجة، إيماناً منها بأنها انطلقت على مبادئ تحث على الخير.

يذكر أن جمعية مساعي النسائية الخيرية هي جمعية غير ربحية، تعنى بالتنمية المجتمعية في مجالات التوعية الحياتية والكفاية المعيشية، وسد عوز الأسر والتحول بهم من الرعوية إلى التنموية.