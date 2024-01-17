انت الان تتابع أكبر تجمّع لمياه الأمطار.. هكذا بدت قاع البردان في "شملي حائل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 12:53 مساءً

وثقت عدسة المصور أحمد الفهد، قاع البردان جنوب محافظة الشملي في منطقة حائل. ويعد قاع البردان، أكبر تجمّع لمياه الأمطار، وهو من أهم موارد المياه للبادية، كما يعد وجهة موسمية خلال فصل الشتاء. ويظل الماء في قاع البردان حولاً كاملاً وشهرين. وقد سمي بهذا الاسم نظراً لأن المياه الموجودة فيه تكون باردة في فصل الشتاء والصيف.

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