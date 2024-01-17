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شكرا لقرائتكم خطوات رفع بلاغات المخالفات الهندسية في توكلنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أوضح تطبيق توكلنا بالتفصيل، آلية وطريقة تفعيل خدمة رفع بلاغات المخالفات الهندسية في التطبيق لتحسين جودة الخدمات.
وقال تطبيق توكلنا، عبر حسابه في منصة إكس : “إن الخدمة تمكن المستفيد من رفع بلاغات المخالفات الهندسية في تطبيق توكلنا خدمات، وساهم في تحسين جودة الخدمات الهندسية”.
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خطوات إنشاء بلاغ هندسي
1- أولًا : اختر نوع البلاغ
– نظام مزاولة المهن الهندسية
– معايير مزاولة المهن الهندسية
2- ثم حدد تصنيف البلاغ
3- ثالثًا عليك تحديد عنوان البلاغ
4- عليك بعد ذلك كتابة وصف عن البلاغ
5- ثم ارفع صورة البلاغ
6- تعهد بمصداقية البيانات
7- وأخيرًا قدم البلاغ وساعد في تحسن جودة الخدمات الهندسية