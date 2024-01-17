شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة نتائج الاختبارات الوطنية وتعزيز الأداء التعليمي بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - عقد مدير مكتب التعليم بمحافظة القطيف عبد الله القرني اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الفريق الرئيسي للدعم والتحليل، حيث تمت مناقشة عدة محاور رئيسة تهدف إلى تعزيز مستوى الأداء والارتقاء بالنظام التعليمي في المنطقة.
تم تسليط الضوء في اللقاء على مهام فريق الدعم الرئيسي وكيفية تكاملها مع مهام فرق الدعم الإشرافي. ونوقشت السبل الكفيلة بموائمة هذه المهام مع الأدلة ومعايير الاعتماد، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود وتحقيق التكامل في الأداء لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
ناقش اللقاء أيضًا ما تم إنجازه في مدارس المحافظة التي لم تسجل أو تستكمل التقييم الذاتي، مؤكدين على أهمية تسريع وتيرة العمل وتقديم الدعم اللازم لإنجاز هذه المهام بفعالية.
تم استعراض نموذج مقترح لمتابعة زيارات الفرق الميدانية بهدف تعزيز الأداء وتوثيق الزيارات بشكل مبسط وفاعل.
شدد اللقاء على أهمية متابعة تفعيل منصة مدرستي وتحليل مؤشرات الأداء في المنصة ونظام نور، وذلك بهدف تعزيز التواصل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتحقيق استخدام أمثل للموارد الإلكترونية.
يعكس هذا اللقاء الجهود الجادة والمتواصلة لمكتب تعليم القطيف في سبيل الرقي بالعملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز.
تم تسليط الضوء في اللقاء على مهام فريق الدعم الرئيسي وكيفية تكاملها مع مهام فرق الدعم الإشرافي. ونوقشت السبل الكفيلة بموائمة هذه المهام مع الأدلة ومعايير الاعتماد، مؤكدين على ضرورة توحيد الجهود وتحقيق التكامل في الأداء لضمان تحقيق الأهداف التعليمية المنشودة.
تفاصيل خطة تطوير التعليمواستعرض اللقاء خطة المكتب من حيث المستهدفات والبناء والتنفيذ، وتم التأكيد على ضرورة اتباع منهجية متقنة في البناء والتنفيذ تضمن قياس الأثر وتقييم النتائج بشكل دقيق.
ناقش اللقاء أيضًا ما تم إنجازه في مدارس المحافظة التي لم تسجل أو تستكمل التقييم الذاتي، مؤكدين على أهمية تسريع وتيرة العمل وتقديم الدعم اللازم لإنجاز هذه المهام بفعالية.
زيارات الفرق الميدانيةكما جرى التباحث حول بطاقة الزيارة التشخيصية بعد التعديل تمهيدًا للاعتماد والتطبيق، بما يرفع من كفاءة الزيارات الإشرافية ويساهم في تحسين العملية التعليمية.
تم استعراض نموذج مقترح لمتابعة زيارات الفرق الميدانية بهدف تعزيز الأداء وتوثيق الزيارات بشكل مبسط وفاعل.
اختبارات "نافس" ومنصة "مدرستي"تطرق اللقاء إلى نتائج الاختبارات الوطنية «نافس» على مستوى مدارس المكتب، حيث تم وضع خطة عمل لتدارس ذلك مع فرق الدعم ومديري ومديرات المدارس، بما يفضي إلى تبني استراتيجيات دعم مؤثرة لتحسين النتائج وتطبيق الممارسات الأفضل استعدادًا للاختبارات.
شدد اللقاء على أهمية متابعة تفعيل منصة مدرستي وتحليل مؤشرات الأداء في المنصة ونظام نور، وذلك بهدف تعزيز التواصل الإيجابي بين الطلاب والمعلمين، وتحقيق استخدام أمثل للموارد الإلكترونية.
الحلول المطروحة لمواجهة التحدياتاختتم اللقاء بمناقشة التحديات التي تواجه فرق الدعم وتقديم مجموعة من الحلول المقترحة لها، حيث تم الاتفاق على ضرورة العمل المشترك والمستمر لتجاوز هذه التحديات وتحقيق تطلعات القطاع التعليمي في محافظة القطيف.
يعكس هذا اللقاء الجهود الجادة والمتواصلة لمكتب تعليم القطيف في سبيل الرقي بالعملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز.