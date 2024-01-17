شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: تجويد العمل القضائي وتعزيز الإجراءات النظامية بالقضايا والان نبدء بالتفاصيل

سرعة إنجاز القضايا

الدمام - شريف احمد - تفقد النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، النيابة العامة بمنطقة عسير، اليوم الأربعاء.وأكد النائب العام، ضرورة تجويد العمل القضائي النيابي، وتعزيز الإجراءات النظامية المتعلقة بالقضايا، خاصة قضايا الموقوفين منهم.شدد "المعجب"، على سرعة إنجاز القضايا وفقاً للنظام، ومنوهاً بأهمية العناية بالطلبات الجزائية المقدمة من المستفيدين وإنهاءها وفق المدد المحددة نظاماً، وتسخير كافة الإمكانيات التي من شأنها إنهاء قضاياهم وفق التعاون المستمر مع كافة القطاعات الأمنية والعدلية.والتقى بعدد من المستفيدين واستمع إلى طلباتهم وشكاويهم ووجه باتخاذ ما يلزم حيالها.يذكر أن الجولة التفقدية تأتي امتداداً لجولات معاليه التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة للوقوف على العمل القضائي النيابي ولقاء المستفيدين ومعالجة طلباتهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في هذا الخصوص.