"بيئة الجوف" تبحث سبل التعاون لدعم أنشطة مركز تنمية المراعي بالمنطقة

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الدمام - شريف احمد - "بيئة الجوف" تبحث سبل التعاون لدعم أنشطة مركز تنمية المراعي بمنطقة سكاكا 05 رجب 1445هـ الموافق 17 يناير 2024م .واجتمع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف المهندس عبدالعزيز بن محمد الرجيعي اليوم الأربعاء، مع مدير مركز أبحاث وتنمية المراعي ناصر بن سعود المقبل، وذلك ضمن سلسة الاجتماعات المتبادلة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون ومناقشة عدد من المواضيع التي تحقق مستهدفات الوزارة والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.وناقش الاجتماع سبل تعزيز أنشطة المركز وتطوير برامج البحث والتنمية التي يقوم بها، وذلك بهدف تحقيق أفضل النتائج وتحقيق التقدم في مجالات الزراعة وتطوير المراعي، وسبل دعم أنشطة المركز وتخصيص مواقع مختلفة (متنزهات - مراكز - مواقع تشجير).ويأتي الاجتماع في إطار التفاهم المشترك بين القطاعين لتحقيق التكامل في الجهود وضمان تحقيق النتائج المرجوة في مجال تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مع التأكيد على ضرورة توجيه الجهود المشتركة نحو تحسين البيئة وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية.