شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزا للتخطيط المالي.. "الداخلية" تدشن مبادرة حصر وتقييم الأصول والان نبدء بالتفاصيل

فاعلية التخطيط المالي

الدمام - شريف احمد - دشّنت الإدارة العامة للشؤون المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، اليوم، مبادرة حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول ضمن مشروع التحول المحاسبي للجهات الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي،حضر مراسم التدشين، مدير عام الإدارة خالد بن عبد الرحمن أبا حسين، ومستشار وزير المالية ثالب بن علي الشمراني، وذلك في مقر ديوان وزارة الداخلية بمدينة الرياض.تهدف المبادرة إلى تعزيز فاعلية التخطيط المالي وكفاءة الإنفاق الحكومي لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وفقًا للمعايير والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق المتوافقة مع المعايير المحاسبية الدولية مع الالتزام بالأدلة الإجرائية ذات الصلة.