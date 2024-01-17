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شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزا للتخطيط المالي.. "الداخلية" تدشن مبادرة حصر وتقييم الأصول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشّنت الإدارة العامة للشؤون المالية والخدمات المساندة بوزارة الداخلية، اليوم، مبادرة حصر وجرد وتوسيم وتقييم الأصول ضمن مشروع التحول المحاسبي للجهات الحكومية من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي،
حضر مراسم التدشين، مدير عام الإدارة خالد بن عبد الرحمن أبا حسين، ومستشار وزير المالية ثالب بن علي الشمراني، وذلك في مقر ديوان وزارة الداخلية بمدينة الرياض.
حضر مراسم التدشين، مدير عام الإدارة خالد بن عبد الرحمن أبا حسين، ومستشار وزير المالية ثالب بن علي الشمراني، وذلك في مقر ديوان وزارة الداخلية بمدينة الرياض.