شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تعلن وظائف بيطرية شاغرة.. الشروط ومواعيد التقديم والان نبدء بالتفاصيل

وظائف جامعة القصيم

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة على برنامج التشغيل الذاتي في المستشفى البيطري ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات من خلال التقديم على البوابة ابتداءً من يوم الخميس الموافق 18 / 1 / 2024، ولمدة أربعة أيام.وتشمل الوظائف استشاري طب بيطري أمراض معدية (رجال)، واستشاري طب بيطري تحاليل مخبرية (رجال)، واستشاري طب بيطري أمراض حيوانات أليفة (رجال)، إضافة إلى استشاري طب بيطري جراحة (رجال)، واستشاري طب بيطري ولادة ونقل أجنة (رجال)، وكذلك وظيفة طبيب بيطري أخصائي حيوانات أليفة (نساء).حددت الجامعة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف وهي: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل المؤهل العلمي لوظائف استشاري الطب البيطري عن الدكتوراه في مجالات الطب البيطري، وألا يقل المؤهل العلمي لوظائف الطبيب البيطري عن مؤهل البكالوريوس في مجالات الطب البيطريكما تشترط الجامعة ألا تقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة استشاري طبيب بيطري عن خمس سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها، وألا يقل عدد سنوات الخبرة لشغل وظيفة طبيب بيطري عن ثلاث سنوات بعد المؤهل في مجال التخصص للوظيفة المتقدم عليها.كما تتضمن الشروط أداء اختبار القدرات العامة (قياس)، واجتياز الاختبار التحريري بنسبة لا تقل عن 70%، وألا يكون المتقدم يشغل وظيفة حكومية، وأن يكون لائقًا طبيًا، إضافة إلى التزام المتقدم في حال الترشيح على الوظيفة بإحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية خلال 10 أيام.