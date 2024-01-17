شكرا لقرائتكم خبر عن "احرصوا على الكمامة".. "وقاية" توجه رسالة للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت هيئة الصحة العامة، بالحرص على لبس الكمامة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة.

كانت هيئة الصحة العامة "وقاية"، أعلنت بداية يناري الجاري، توفر لقاح كوفيد-19 المطور للوقاية من مضاعفات الفيروس.



وتشمل فعاليته المتحورات السائدة، ومتاح للفئة العمرية من 18 عامًا فأكبر، وينصح به للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

#هيئة_الصحة_العامة: احرصوا على لبس الكمامة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/aYagyIiBz8— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) #هيئة_الصحة_العامة: احرصوا على لبس الكمامة عند الذهاب إلى الأماكن المزدحمة#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/aYagyIiBz8 — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 17, 2024

المتحور JN.1

كانت الهيئة، رصدت انتشار المتحور JN.1 محلياً، مبينة أن نسبة انتشاره بلغت 36٪؜ ولم يصاحب ذلك أي زيادة في تنويم العنايات المركزة.



وأكدت "وقاية" بأنه لا يوجد ما يثير القلق من المتحور الجديد.



منظمة الصحة العالمية

وصنفت منظمة الصحة العالمية صنفت المتغير JN.1 بصفته متغيرًا مثيرًا للاهتمام منفصلًا عن السلالة الأم BA.2.86، وذلك بعد أن كان صُنِّف سابقا على أنه جزء فرعي من تلك السلالة.



واستنادًا إلى الأدلة المتاحة، قيمت المنظمة المخاطر التي يشكلها المتحور JN.1 أنها منخفضة، وعلى الرغم من ذلك ومع حلول فصل الشتاء يمكن أن يؤدي المتحور إلى زيادة عبء التهابات الجهاز التنفسي في العديد من البلدان.