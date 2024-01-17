انت الان تتابع "ورم حميد".. ملك بريطانيا يخضع للعلاج من تضخم في البروستاتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 4:38 مساءً

أعلن قصر بكنجهام الملكي في بريطانيا، اليوم (الأربعاء)، أن الملك تشارلز الثالث سيخضع للعلاج من تضخم في البروستاتا. وأوضح القصر أن "الورم حميد وأن الملك سيدخل إلى المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء جراحة تصحيحية"، وفقاً لـ"رويترز". وبين أنه سيتم إلغاء جدول أعمال الملك لفترة قصيرة للسماح له بالتعافي.

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