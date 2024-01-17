تراند اليوم : بالصور: منح الأمير "عبدالله بن سعود " وسام السياحة العربية من الدرجة الأولى

صحيفة الخليج 365: المنظمة العربية للسياحة احدى المنظمات التابعة لجامعة الدول العربية وسام المنظمة للسياحة العربية من الدرجة الأولى للأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود وذلك تقديراً وعرفانًا لدورسموه في دعم برامج وانشطة المنظمة مما ساهم في تحقيق أهدافها

وسلم معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد فى مقر المنظمة بجدة الوسام إلى الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بحضور عميد السلك الدبلوماسي والقنصلي العربي سفير دولة فلسطين بجدة السفير محمود يحيى الأسدي، وقنصل عام سلطنة عمان بجدة المستشار سالم بن محمد البوسعيدي، ورئيس مجلس القناصل الفخريين بجدة القنصل الفخري لدولة كندا محمد محمود عطار، ونخبة من كبار رجال الأعمال المهتمين بصناعة السياحة

آل فهيد اكد إن وسام المنظمة للسياحة العربية من الدرجة الأولى يعتبر من أرفع الأوسمة التي تقدمها المنظمة للشخصيات البارزة التي تثري صناعة السياحة مؤكداً الدور الكبير الذي ساهم به الأمير عبدالله بن سعود من دعم لبرامج المنظمة لتحقيق اهدافها

من جانبه أعرب الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز، عن عظيم شكره وامتنانه لمعالي الدكتور بندر ال فهيد رئيس المنظمة على هذا التكريم مشيداً بالدور الذي تقوم به المنظمة العربية للسياحة على مستوى الوطن العربي .