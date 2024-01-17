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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج واعد للمواهب القيادية في جدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، برنامج تخطيط التعاقب الوظيفي لبناء وإعداد قاعدة قوية من المواهب القيادية، تحت مسمى ”واعد“ حيث يستهدف البرنامج تهيئة الصف الثاني من قيادات الأمانة بمختلف مستوياتهم.
ووجه أمين جدة، صالح التركي، خلال إطلاق البرنامج الذي أقامته الإدارة العامة للموارد البشرية، كلمة أكد من خلالها على أهمية العنصر البشري في تحقيق أهداف الرؤية التي تتضمن تحسين جودة العمل مضيفا أن التدريب والتطوير هو جزء من منظومة هذا الهدف والذي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأشاد بالنجاحات التي حقَّقَتها مشاريع الأمانة الأخيرة مشيراً إلى أن ذلك دليل اهتمام منسوبي الأمانة بجودة العمل وما من شأنه تحقيق التميز للتأثير إيجابًا على جميع المستويات التنظيمية للنهوض بجميع قطاعات الأمانة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.
تطوير الجدارات القيادية
وأوضحت مدير عام الموارد البشرية في أمانة جدة ندى اليزيدي، خلال كلمتها أن رعاية أمين جدة لتدشين برنامج ”واعد“ يأتي امتداداً لدعمه وحرصه على عملية تطوير واستثمار ”رأس المال البشري“ بما يتواكب مع رؤية 2030، وأن برنامج ”واعد“ يعد من المشاريع والمبادرات الهامة التي تطلقها الإدارة العامة للموارد البشرية لتصميم وتطوير الجدارات القيادية في الأمانة لتأسيس 150 من «القيادات الواعدة» على عدة مراحل لتطوير وتنمية مهاراتهم وقدراتهم علمياً ومهنياً وإدارياً.
وأشارت اليزيدي أن ”واعد“ يهدف لإعداد قيادات وطنية لتكون واعدة وقادرة على القيادة للمساهمة في اتخاذ القرارات وحل المشكلات القيادية - تمكين وتفويض فرق العمل وإدارة الوقت وفق الأنماط والأساليب القيادية، والتفكير والتخطيط الاستراتيجي والتشغيلي والابداعي بأفضل المقاييس والممارسات العالمية بما يشمل تحقيق الأهداف الاستراتيجية للأمانة.
وقدمت المدير التنفيذي للمنظمة السعودية للتطوير والتعليم أ. د لمياء داغستاني، شكرها لأمين جدة خلال كلمتها، في اللقاء على ثقته للمساهمة في البرنامج، وآثر ذلك في نجاح إعداد وتنمية صف ثان ذو كفاءة وفعالية بصفات القائد المميز، إضافة إلى الابتكار والتخطيط والإنتاجية، واتخاذ القرارات الصائبة.
عرض تعريفي
وشهد اللقاء ضمن فقرات تدشين برنامج ”واعد“ عرض تعريفي للبرنامج قدمه كل من رئيس قسم التدريب بالأمانة رائد الجهني، والمستشار جمعان الزهراني شمل مراحل البرنامج من خلال مهارات إدارة العمل الجماعي وقيادة فرق العمل بطرق ابداعية والدور المحوري للقيادات في تكوين وتأهيل قيادات الصف الثاني.
واختتم اللقاء بتكريم أمين جدة صالح التركي للمشاركين في تصميم واطلاق برنامج ”واعد“.