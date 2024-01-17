شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تفاصيل نزع ملكية العقارات المتعارضة مع الطريق الدائري الثالث والان نبدء بالتفاصيل

تُعلن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.

(تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام).

للمزيد من التفاصيل نأمل الاطّلاع على المنشور المرفق. pic.twitter.com/w3yiAcjfFK— الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA) تُعلن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.

(تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام).

للمزيد من التفاصيل نأمل الاطّلاع على المنشور المرفق. pic.twitter.com/w3yiAcjfFK — الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA) January 17, 2024

أرقام العقارات

المستندات المطلوبة

نسخة من صك الملكية (الإلكتروني)

نسخة من الهوية الوطنية مدونا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار

وكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث "تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام".تشمل أرقام العقارات ضمن مخطط نزع الملكية المعتمد: 143، 139 140، 141، 142، 138، 137، 160، 157،158، 159، 156، 155، 154، 153، 135، 136، 152، 177،174، 175، 176، 173.وأيضا العقارات رقم: 171، 172، 169، 170، 133، 134، 150، 151، 167، 168، 146، 147 ، 148، 149، 128، 129، 130، 131، 132، 145، 127، 144، 166، 165، 164، 163، 162، 161للحصول على التعويضات تكون المستندات المطلوبة: