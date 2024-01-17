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شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. تفاصيل نزع ملكية العقارات المتعارضة مع الطريق الدائري الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث "تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام".
وأيضا العقارات رقم: 171، 172، 169، 170، 133، 134، 150، 151، 167، 168، 146، 147 ، 148، 149، 128، 129، 130، 131، 132، 145، 127، 144، 166، 165، 164، 163، 162، 161
تُعلن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.(تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام).
للمزيد من التفاصيل نأمل الاطّلاع على المنشور المرفق. pic.twitter.com/w3yiAcjfFK— الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA)
تُعلن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.— الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA) January 17, 2024
(تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام).
للمزيد من التفاصيل نأمل الاطّلاع على المنشور المرفق. pic.twitter.com/w3yiAcjfFK
أرقام العقاراتتشمل أرقام العقارات ضمن مخطط نزع الملكية المعتمد: 143، 139 140، 141، 142، 138، 137، 160، 157،158، 159، 156، 155، 154، 153، 135، 136، 152، 177،174، 175، 176، 173.
وأيضا العقارات رقم: 171، 172، 169، 170، 133، 134، 150، 151، 167، 168، 146، 147 ، 148، 149، 128، 129، 130، 131، 132، 145، 127، 144، 166، 165، 164، 163، 162، 161
المستندات المطلوبةللحصول على التعويضات تكون المستندات المطلوبة:
- نسخة من صك الملكية (الإلكتروني)
- نسخة من الهوية الوطنية مدونا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار
- وكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل