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مكة.. تفاصيل نزع ملكية العقارات المتعارضة مع الطريق الدائري الثالث

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث "تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام".

تُعلن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن نزع مِلكيّة العقارات المُتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث.

(تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام).
للمزيد من التفاصيل نأمل الاطّلاع على المنشور المرفق. pic.twitter.com/w3yiAcjfFK— الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA)

أرقام العقارات

تشمل أرقام العقارات ضمن مخطط نزع الملكية المعتمد: 143، 139 140، 141، 142، 138، 137، 160، 157،158، 159، 156، 155، 154، 153، 135، 136، 152، 177،174، 175، 176، 173.

وأيضا العقارات رقم: 171، 172، 169، 170، 133، 134، 150، 151، 167، 168، 146، 147 ، 148، 149، 128، 129، 130، 131، 132، 145، 127، 144، 166، 165، 164، 163، 162، 161

المستندات المطلوبة

للحصول على التعويضات تكون المستندات المطلوبة:
  • نسخة من صك الملكية (الإلكتروني)
  • نسخة من الهوية الوطنية مدونا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار
  • وكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل
MO Nasa

MO Nasa

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