شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية في دافوس.. تفاصيل مشاركة وزير الخارجية في جلستين بالمنتدى والان نبدء بالتفاصيل

منتدى دافوس

الدمام - شريف احمد - شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان "استعادة الثقة في النظام العالمي"، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه العمل الدولي متعدد الأطراف، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة الثقة في النظام العالمي.شارك في الجلسة نحو 100 شخصية رفيعة المستوى من رؤساء دول ووزراء ورؤساء تنفيذيين ومنظمات دولية.كما شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في جلسة بعنوان "تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".وناقشت الجلسة الأزمات الأمنية والإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، وسبل معالجتها بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.