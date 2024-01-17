"وقاء مكة" يستعرض جهوده لزوار مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 5:49 مساءً

شارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة في مهرجان التسويق الزراعي الأول والذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تحت رعاية الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة. واستعرض زوار المهرجان الأدوار التي يقدمها مركز وقاء في الوقاية والمكافحة من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية وأبرز الأعمال المبذولة في منطقة مكة المكرمة إلى جانب المساهمة في رفع مستوى الوعي لديهم بالأساليب الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل الزراعية والمواشي من مخاطر الآفات والأمراض وسبل الحد من انتشارها. يُشار إلى أن مركز وقاء يواصل جهوده بمختلف مناطق المملكة من خلال تنفيذ العمليات والإجراءات الوقائية والعلاجية لضمان صحة النباتات والحيوانات وذلك بما يُسهم في تنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.

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