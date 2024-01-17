انت الان تتابع اعتقال 6000 فلسطيني منذ 7 أكتوبر من قِبل إسرائيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 6:15 مساءً

أفادت اليوم الأربعاء مؤسسات هيئة الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير الفلسطينية، بأن إسرائيل اعتقلت أكثر من 6 آلاف فلسطيني منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عندما شنت "حماس" هجومًا على بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة. وأوضحت المؤسسات في بيان مشترك أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت أكثر من 200. وتشمل هذه الإحصائية النساء اللاتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضافت بأن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال بلغ أكثر من 355 حتى نهاية شهر ديسمبر المنصرم.

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