حضور "زيلينسكي" منتدى دافوس يتسبب في تعريض سويسرا لهجوم إلكتروني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 6:24 مساءً

أعلنت سويسرا اليوم (الأربعاء)، تعرضها لهجوم إلكتروني تبنته مجموعة موالية لروسيا، أدّى إلى تعطيل الوصول مؤقتًا إلى عددٍ من المواقع الحكومية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمدينة دافوس. وأوضحت الحكومة السويسرية أن مجموعة القرصنة "نو نيم" المرتبطة بروسيا تبنت مسؤولية الهجوم، وفقًا لـ"فرانس برس". وأشارت إلى حضور الرئيس الأوكراني زيلينسكي الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

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