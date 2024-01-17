تشجيع السبل المبتكرة لدعم التنمية في المحميات الطبيعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ورشة تدريبية بعنوان «الإنسان والمحيط الحيوي» البرنامج التابع لمنظمة اليونسكو العالمية، بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحافظة على التراث بحضور عدد من الجهات ذات العلاقة، وذلك للتعريف بالعناصر الرئيسة للحفاظ على الطبيعة وإدارة مواردها، وللتعريف بدور الاتحاد الدولي لصون الطبيعة واتفاقيات صون الطبيعة الرئيسة.

وقدمت الورشة تعريفا شاملا ببرنامج الإنسان والمحيط الحيوي والذي يعد برنامجا علميا دوليا مشتركا بين الحكومات يهدف إلى إرساء أسس علمية لتعزيز العلاقات بين البشر وبيئاتهم، ويمزج بين العلوم الطبيعية والاجتماعية؛ بغرض تحسين سبل حياة البشر وصون النظم الإيكولوجية الطبيعية والمدارة، لتشجيع سبل مبتكرة للتنمية الاقتصادية تتناسب مع الجانبين الاجتماعي والثقافي ومستدامة بيئيا.

من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنا مخالفا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي دخول منطقة الطبيق المحظور دخولها دون تصريح والشروع في الصيد بمحمية الملك سلمان الملكية، حيث ضبط بحوزته بندقية رش (شوزن)، ذخيرة عدد 29، ومنظارين.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدة أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) 100,000، وعقوبة الصيد دون تصريح غرامة 10,000، وعقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح غرامة 5000 .