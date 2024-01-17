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السعودية في دافوس.. تفاصيل لقاءات "الخارجية" مع مسؤولين على هامش المنتدى

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واس - دافوس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.
واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عادل مرداد، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير التحول الرقمي الياباني - واس

وزير التحول الرقمي الياباني

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير التحول الرقمي الياباني، تارو كونو، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا - واس

كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا ، تانيا فايون.
وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمناخ والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا - واس

وزير الخارجية الكوستاريكي

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو.
وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وموضوعات البيئة والمناخ، والجهود المبذولة بشأنها.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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