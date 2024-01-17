شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية في دافوس.. تفاصيل لقاءات "الخارجية" مع مسؤولين على هامش المنتدى والان نبدء بالتفاصيل

وزير التحول الرقمي الياباني

وزير الخارجية الكوستاريكي

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية المملكة المتحدة، ديفيد كاميرون، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتداعياتها على السلم والأمن الدوليين.حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري عادل مرداد، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير التحول الرقمي الياباني، تارو كونو، في مدينة دافوس السويسرية.وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.كما التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفينيا ، تانيا فايون.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمناخ والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، أرنولدو أندريه تينوكو.وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، وموضوعات البيئة والمناخ، والجهود المبذولة بشأنها.