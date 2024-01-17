شكرا لمتابعة خبر عن حرس الحدود : جاهزون لتسهيل حركة القادمين لبطولة كأس آسيا 2023 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت المديرية العامة لحرس الحدود، جاهزيتها في تنفيذ مهامها لتأمين وتسهيل حركة عابري منفذ سلوى من المواطنين والمقيمين والسياح الراغبين في حضور مباريات بطولة كأس آسيا 2023م بدولة قطر.

وذكرت أن مهام حرس الحدود في المنفذ توفير الخدمات كافة، وتسهيل وتأمين حركة المسافرين، والتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المختصة.

يذكر أن منافسات كأس آسيا 2023 انطلقت يوم الجمعة الماضية، وخاض المنتخب الوطني منافساته أمس بالفوز على منتخب عمان.