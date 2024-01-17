شكرا لقرائتكم خبر توظيف مباشر لخريجي برنامج شهادة الاختصاص السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما سيتم توظيفهم بشكل مباشر، رعى وزير الصحة فهد الجلاجل، أمس الأول، حفل تخريج «220» من دارسي برنامج شهادة الاختصاص السعودية، بأكاديمية الدكتور سليمان الحبيب بالرياض وتكريم الفائزين بجوائز البحث العلمي، والتي تبلغ قيمتها المالية مليون وخمسمائة ألف ريال، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، وعدد من كبار المسؤولين.

وبين الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية والطبية بالأكاديمية الدكتور عوض العمري، أن الأكاديمية تحرص على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي وتهيئة مناخ فاعل للابتكارات، حيث قامت بتنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ونجحت في تدريب 3000 ممارس صحي بالتعاون مع 22 جامعة محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، والكلية الملكية الأيرلندية، بالإضافة إلى 5 جامعات كندية مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، فيما أعلنت مؤخرا عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاثِ الخارجي.

وأعلن الدكتور العمري أن الخريجين سيتم توظيفهم مباشرة في مستشفيات المجموعة، مقدما الشكر للقطاعات الداعمة والمشاركة في برامج الأكاديمية المتنوعة، خاصة وزارة الصحة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأعرب رئيس إدارة المجموعة الدكتور سليمان الحبيب عن شكره لوزير الصحة على رعايته، كما أعرب عن اعتزازه بتتويج نخبة متميزة من خريجي برنامج شهادة الاختصاص السعودي ليكونوا إضافة نوعية للقطاع الصحي، منوها بتميز الباحثين المتوجين بالجائزة.

أكاديمية سليمان الحبيب: