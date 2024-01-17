تعزيز الابتكار في مجال الإدارة الصحية بمكة المكرمة

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- بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز الابتكار في مجال الإدارة الصحية، شاركت جامعة أم القرى ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية في المؤتمر الأول للإدارة الصحية بمكة المكرمة الذي انطلق أمس الأول بعنوان: «الواقع والمستقبل في تطوير الأداء المؤسسي للمنظمات الصحية»؛ والمقام بمدينة الملك عبدالله الطبية لمدة 3 أيام. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تعزيز الابتكار في مجال الإدارة الصحية، شاركت جامعة أم القرى ممثلة في كلية الإدارة والاقتصاد، وكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية في المؤتمر الأول للإدارة الصحية بمكة المكرمة الذي انطلق أمس الأول بعنوان: «الواقع والمستقبل في تطوير الأداء المؤسسي للمنظمات الصحية»؛ والمقام بمدينة الملك عبدالله الطبية لمدة 3 أيام. وهدفت المشاركة إلى توضيح معالم نظام الرعاية الصحية، ومستجدات التحول الصحي في المملكة. وتمثلت مشاركة الجامعة بتقديم نخبة من أعضاء هيئة التدريس جلسات حوارية وورش عمل، كما شارك طلاب وطالبات الجامعة بأركان تعريفية أسهمت في إثراء محاور المؤتمر؛ حيث تناول ركن كلية الإدارة والاقتصاد ثلاثة محاور عن: اقتصاديات الصحة وتمويل الرعاية الصحية، وحوكمة الرعاية الصحية، والسياحة الاستشفائية في المملكة؛ بينما استعرض ركن كلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية البيانات الصحية كأداة قوية تدعم القرار الطبي والإداري في منظمة الرعاية الصحية. أهداف المؤتمر: منصة للمهتمين بمجال الرعاية الصحية.

فرصة لتبادل المعرفة والخبرات.

تعزيز الابتكار في الإدارة الصحية.

إيجاد أفضل الممارسات والمناهج والاستراتيجيات.

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