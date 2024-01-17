تعريف ركائز مفهوم الأمن الوطني بجامعة الحدود الشمالية

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بوحدة التوعية الفكرية أمس الأول محاضرة بعنوان «دور الشباب تجاه أمن الوطن»، قدمها المستشار في رئاسة أمن الدولة اللواء مهندس بسام عطية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد الرميح وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، وذلك على مسرح كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بمدينة عرعر. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بوحدة التوعية الفكرية أمس الأول محاضرة بعنوان «دور الشباب تجاه أمن الوطن»، قدمها المستشار في رئاسة أمن الدولة اللواء مهندس بسام عطية، بحضور رئيس الجامعة الدكتور أحمد الرميح وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، وذلك على مسرح كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بمدينة عرعر. وتناول اللواء عطية في محاضرته عبر تقنية البث المرئي لفروع الجامعة في محافظتي رفحاء وطريف بشطريها الطلاب والطالبات، عددا من المحاور أبرزها: استعراض جذور التطرف والإرهاب وطرق تعامل المملكة معها بالاستناد إلى وعي المجتمع. وتطرقت المحاضرة للتعريف بمفهوم الأمن الوطني وركائزه المختلفة وعلاقاته الداخلية والخارجية وارتباطه مع المجتمع و كامل مؤسسات الدولة.

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