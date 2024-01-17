شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يرعى إطلاق "فوج" أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل
ويأتي إطلاق المجموعة التي تعد أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تحولاً في كافة الأصعدة وما يصاحب ذلك من حاجة ماسة لتسويق وإبراز التحول على المستويين المحلي والدولي بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. في حين تتأهب المملكة لاستضافة مجموعة من الأحداث العالمية الكبرى، منها على سبيل المثال "إكسبو 2030"، و"كأس العالم 2034"، وهي مناسبات وأحداث توسّع أفق الفرص الاستثمارية في قطاعات عدة وواعدة.
منظومة اتصاليّة متكاملةوأكّد رئيس مجلس إدارة مجموعة فوج، رياض بن حمد الزامل، أن الاتحاد يعمل وفق منظومة اتصاليّة متكاملة تجمع بين قوة التواصل والتخطيط والإبداع، وتعمل وفق استراتيجية تقوم على دعم المحتوى بمختلف مجالاته: الإبداعي والرقمي والاتصالي والتسويقي، والمتعلّق بإدارة وتحليل البيانات.
وسط حفاوة بالغة.. صور لوصول وزير الإعلام إلى حفل "جائزة التميز"#جائزة_التميز_الإعلامي2023 #اليوم @CGCSaudi @MediaAwardSA @SalmanAldosaryللتفاصيل ..https://t.co/K0I8SEoT99 pic.twitter.com/OkAoBXkZqE— صحيفة اليوم (@alyaum)
وسط حفاوة بالغة.. صور لوصول وزير الإعلام إلى حفل "جائزة التميز"#جائزة_التميز_الإعلامي2023 #اليوم @CGCSaudi @MediaAwardSA @SalmanAldosary— صحيفة اليوم (@alyaum) January 7, 2024
للتفاصيل ..https://t.co/K0I8SEoT99 pic.twitter.com/OkAoBXkZqE
وأشاد رئيس مجلس إدارة المجموعة، بدور الكفاءات السعودية في رفع مستوى الإعلام والاتصال التسويقي بالمملكة، مضيفاً أن المجموعة أنشأت عددًا من الشراكات الاستراتيجية والتحالفات والمشاريع المشتركة مع بعض الأسماء الأكثر ثقة في مجالاتها، من خلال الابتكار والتعاون مع الشركات العالمية لجلب الخبرات الدولية إلى الأسواق المحلية والإقليمية.
وزير الإعلام سلمان الدوسري يطلق استراتيجية وهوية الهيئة العامة لـ#تنظيم_الإعلام#اليوم | @SalmanAldosary@Gmedia_SA
للمزيد: https://t.co/se5UNUhWKq pic.twitter.com/JP9r10fGOg— صحيفة اليوم (@alyaum)
وزير الإعلام سلمان الدوسري يطلق استراتيجية وهوية الهيئة العامة لـ #تنظيم_الإعلام#اليوم | @SalmanAldosary@Gmedia_SA— صحيفة اليوم (@alyaum) December 18, 2023
للمزيد: https://t.co/se5UNUhWKq pic.twitter.com/JP9r10fGOg
10 شركة رائدةكما أكّد الرئيس التنفيذي لمجموعة فوج ريان بن فهد الطعيمي، أن المجموعة تتكون من 10 شركة رائدة في مجالات الإعلام والتواصل التسويقي.
وحول تطوير الشركات الوطنية؛ أوضح الطعيمي أن فوج وضعت أُسُساً راسخة ومتينة لتصبح المجموعة وجهة واحدة لحلول تسويقية شاملة تضم سلسلة مترابطة من الشركات الأكثر تميزاً وابتكاراً في قطاع الإعلام والتواصل والتسويق. بفريق يتجاوز 500 موظف من الكفاءات المتميزة والنوعية في القطاع.
يُشار إلى أن مجموعة فوج تعتبر أضخم اتحاد لشركات التواصل والتسويق في المنطقة، حيث تمثل المجموعة نقطة اتصال لأكبر الشركات الوطنية الرائدة المملوكة للمجموعة، وتختصر المشوار لعملائها في تنفيذ المشاريع عبر وجهة واحدة، تتسم بالتناغم والتكامل، وتتميز بالمتانة المالية التي تمكن الشركات من العمل بلا حدود لتلبية تطلعات العملاء في إتمام المشاريع الكبرى وإنجازها.