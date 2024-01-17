شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات: يمكن للمقيم العودة بتأشيرة جديدة لو لم يكمل 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت شعار "الجوازات في خدمتكم" نشرت الجوازات عبر حسابها على منصة إكس، أبرز الأسئلة الشائعة لهذا الأسبوع.

ومن أبرز ما أكدت عليه الجوازات في منشورها، أنه يمكن للمقيم الذي خرج ولم يعد، العودة بتأشيرة جديدة لو لم يكمل 3 سنوات، وعدم اشتراط العودة الى العمل السابق. الأسئلة والإجابات - انتهت تأشيرتي وأنا خارج المملكة، هل أستطيع العودة بتأشيرة عمل جديدة أم يُشترط إمضاء 3 سنوات ؟

* نعم، يمكن لمن خرج ولم يعد أن يعود بتأشيرة جديدة في حال رغب في ذلك.

- لديّ تأشيرة خروج وعودة منتهية، هل يمكنني العودة على خدمات صاحب عمل جديد، أم يُشترط على خدمات صاحب العمل السابق فقط؟

* يمكن العودة بتأشيرة عمل جديدة، سواءً على خدمات صاحب العمل السابق أو على خدمات صاحب عمل جديد.

- سائق خاص خارج المملكة ولديه تأشيرة خروج وعودة ويتعذر عودته، هل يمكن تمديد التأشيرة له؟

* نعم يمكن تمديد التأشيرة عبر خدمة تواصل في منصة أبشر، ويُشترط سريان صلاحية هوية مقيم.

- كم المدة الواجب توافرها في صلاحية جواز المقيم عند طلب إصدار تأشيرة خروج وعودة؟

* يُشترط ألا تقل صلاحية سريان الجواز عن 90 يومًا، لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة.