شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في كردستان مع نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق، فؤاد محمد حسين.
وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيماً التطورات الأخيرة في إقليم كردستان العراق.
وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيماً التطورات الأخيرة في إقليم كردستان العراق.
#منتدى_دافوس.. #وزير_الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس حكومة #تونس#اليوم @FaisalbinFarhan
للتفاصيل..https://t.co/XfTdq5ZWPI pic.twitter.com/yiIZGVUJww— صحيفة اليوم (@alyaum)
#منتدى_دافوس.. #وزير_الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس حكومة #تونس#اليوم @FaisalbinFarhan— صحيفة اليوم (@alyaum) January 16, 2024
للتفاصيل..https://t.co/XfTdq5ZWPI pic.twitter.com/yiIZGVUJww
العلاقات بين البلدينكما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.
دافوس..#وزير_الخارجية يبحث المستجدات في #غزة مع نظيره القطري#اليوم @FaisalbinFarhan
للتفاصيل..https://t.co/yrVL6ixMK6 pic.twitter.com/KlWslVUuhh— صحيفة اليوم (@alyaum)
دافوس.. #وزير_الخارجية يبحث المستجدات في #غزة مع نظيره القطري#اليوم @FaisalbinFarhan— صحيفة اليوم (@alyaum) January 16, 2024
للتفاصيل..https://t.co/yrVL6ixMK6 pic.twitter.com/KlWslVUuhh