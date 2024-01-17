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وزير الخارجية يبحث التطورات في كردستان مع نظيره العراقي

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واس - دافوس 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق، فؤاد محمد حسين.
وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيماً التطورات الأخيرة في إقليم كردستان العراق.
#منتدى_دافوس.. #وزير_الخارجية يبحث تعزيز التعاون مع رئيس حكومة #تونس#اليوم @FaisalbinFarhan
للتفاصيل..https://t.co/XfTdq5ZWPI pic.twitter.com/yiIZGVUJww— صحيفة اليوم (@alyaum)

العلاقات بين البلدين

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.

دافوس..#وزير_الخارجية يبحث المستجدات في #غزة مع نظيره القطري#اليوم @FaisalbinFarhan
للتفاصيل..https://t.co/yrVL6ixMK6 pic.twitter.com/KlWslVUuhh— صحيفة اليوم (@alyaum)

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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