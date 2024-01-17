شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث التطورات في كردستان مع نظيره العراقي والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات بين البلدين

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية العراق، فؤاد محمد حسين.وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، لاسيماً التطورات الأخيرة في إقليم كردستان العراق.كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات.