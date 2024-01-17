شكرا لقرائتكم خبر عن ظهروا بمحتوى مرئي.. القبض على 4 مقيمين تحرشوا بآخر في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأربعاء، 4 مقيمين تحرشوا بآخر.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول، ويظهر فيه أشخاص يتحرشون بآخر في محل تجاري، فإنه جرى القبض عليهم. الإجراءات النظامية أوضح المتحدث أن المقبوض عليهم 4 مقيمين من الجنسية اليمنية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.

