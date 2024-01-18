شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يلتقي نظيره الإيراني في دافوس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، اليوم ، لقاء مع معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان ، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 في مدينة دافوس السويسرية .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم البلدين ، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين .

كما ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين .