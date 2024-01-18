وزير الخارجية ورئيس وزراء باكستان يبحثان التطورات على الحدود الباكستانية الإيرانية

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، دولة رئيس الوزراء المؤقت في جمهورية باكستان الإسلامية السيد أنوار الحق كاكر، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة التطورات التي شهدتها الحدود الباكستانية الإيرانية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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