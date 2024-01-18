شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على الرياض.. أماكنها ومواعيدها والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض هطول أمطار خفيفة اليوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
بينما تهطل الأمطار حتى الواحدة ظهرًا على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أماكن الأمطار مواعيدهاوتشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، أمطارًا حتى الساعة 11 صباحًا.
بينما تهطل الأمطار حتى الواحدة ظهرًا على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0
للتفاصيل https://t.co/eL1woOhLqC #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/bNd72Mel37— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 17, 2024
للتفاصيل https://t.co/eL1woOhLqC #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/bNd72Mel37