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أمطار خفيفة على الرياض.. أماكنها ومواعيدها

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض هطول أمطار خفيفة اليوم الخميس.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

أماكن الأمطار مواعيدها

وتشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، أمطارًا حتى الساعة 11 صباحًا.
بينما تهطل الأمطار حتى الواحدة ظهرًا على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الدوادمي #الرين #القويعية ...+0
للتفاصيل https://t.co/eL1woOhLqC #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/bNd72Mel37— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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