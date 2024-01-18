شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على الرياض.. أماكنها ومواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

أماكن الأمطار مواعيدها

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد أجزاء من منطقة الرياض هطول أمطار خفيفة اليوم الخميس.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.وتشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، أمطارًا حتى الساعة 11 صباحًا.بينما تهطل الأمطار حتى الواحدة ظهرًا على الزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.