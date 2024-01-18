انت الان تتابع "المقيطيب" يحتفل بزواج كريمته في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 10:17 مساءً

احتفل عبدالعزيز بن عبدالكريم المقيطيب بزواج كريمته من الشاب المهندس مهند بن إبراهيم الطلاسي في مدينة الرياض. وشرّف الحفل جمعٌ كبير من كبارالشخصيات ورجال الأعمال والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ العروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة. وألف مبروك.

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