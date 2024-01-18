انت الان تتابع أمطار مُتوقَّعة في أجزاء من وسط وشرق المملكة وقد تطال العاصمة الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 5:10 صباحاً

تشير آخر التوقعات إلى أن الطقس نهار اليوم الخميس سيكون بمشيئة الله، باردًا نسبيًّا في أجزاء مختلفة من المملكة؛ بينما يكون دافئًا على سواحل البحر الأحمر، وتتكاثر كميات من الغيوم فوق أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما قد تطال أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة، وتكون الرياح معتدلة السرعة في معظم المناطق، وتكون شمالية نشطة السرعة مع احتمال إثارة بعض الأتربة على أجزاء من شرق المملكة. وتستمر فرص هطول زخات من الأمطار على فترات خلال ساعات النهار في أجزاء من مناطق القصيم والرياض والمنطقة الشرقية، وقد تطال أجزاء من العاصمة الرياض، كما قد تطال خلال ساعات العصر والمساء أجزاء محدودة من مرتفعات جنوب غرب المملكة. هذا وتتراجع فرص الأمطار مع ساعات الليل في عموم مناطق المملكة، ويكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة في عموم المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على معظم المناطق.

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