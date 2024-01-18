محامية سعودية تفوز بجائزة مليون دولار

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محمد بن مسعود - الدمام - فازت محامية سعودية بمليون دولار (3.75 ملايين ريال سعودي) في السحب الأسبوعي الأخير لمسابقة "مليونير الألفية"، التي أجرتها سوق دبي الحرة يوم أمس الأربعاء.

ووفقًا لتقارير إماراتية؛ فإن الفائزة السعودية، البالغة من العمر 30 عامًا، أصبحت الفائز السعودي الثالث عشرة الذي يفوز بمليون دولار في مسابقة الألفية منذ عام 1999.

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