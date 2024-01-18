انت الان تتابع لماذا يفضل 82% من المهنيين العمل في السعودية والخليج بدلًا من أوروبا وأمريكا؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 5:30 صباحاً

أظهر استطلاعٌ أجرته شركة "لينكد إن LinkedIn" أكبر منصة توظيف في العالم، أن 82% من المهنيين في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يفضلون العمل في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بدلًا من الانتقال إلى أوروبا أو الولايات المتحدة. وتعزى هذه التفضيلات إلى عدة عوامل، بحسب الاستطلاع؛ فقد أشار حوالى 46% من المشاركين إلى أن مستوى المعيشة في المنطقة جعلها وجهة مفضلة للعمل، يليها نمط الحياة الجذاب بنسبة 35%، وفرص النمو المهني بنسبة 31%. وشمل الاستطلاع حوالى 16.300 مشارك من المهنيين العاملين بدوام كامل أو جزئي في السعودية والإمارات وبريطانيا والهند وسنغافورة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى دول أخرى. وأظهر الاستطلاع أيضًا أن حوالى 62% من المهنيين في السعودية والإمارات يبحثون عن وظيفة أخرى أو يخططون للبحث عن وظيفة قريبًا.

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