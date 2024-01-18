انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 78.16 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت أسعار النفط اليوم مع توقعات "أوبك" بنمو قوي نسبيًّا في الطلب العالمي على النفط على مدى العامين المقبلين، وتعطل بعض عمليات إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب الطقس البارد. وبحلول الساعة 00:04 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا إلى 78.16 دولارًا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 72.90 دولارًا.

وقالت "أوبك" في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.85 مليون برميل يوميًّا إلى 106.21 مليون برميل يوميًّا في 2025. وبالنسبة لعام 2024، تتوقع "أوبك" نمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميًّا، وهي توقعات تُمَاثل التي أصدرتها الشهر الماضي؛ بحسب "رويترز".

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