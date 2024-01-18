انت الان تتابع "آل شلهوب" يقدمون الشكر والامتنان لكل من واساهم في وفاة "يوسف بن شلهوب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 5:36 صباحاً

تتقدم أسرة "آل شلهوب" بالشكر والامتنان والتقدير والعرفان، للأمراء والوزراء والمشايخ والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وكبـار المسؤولين المدنيين والعسكريين، ورجـال الأعمال، ودور الصحافة والنشر، ولكل من قدّم واجب العزاء حضوريًّا أو هاتفيًّا أو برقيًّا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل المملكة وخارجها، ولكل من واساهم وشاركهم واجب العزاء في الفقيد يوسف بن شلهوب عبدالله الشلهوب. وتلتمس الأسرة العذر لمن لم تسمح له الظروف بتقديم واجب العزاء، سائلين الله جل في علاه أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يُجزل لهم المثوبة والعطاء، وأن يجعل كل ما بذلوه من دعاء في ميزان حسناتهم ولهم منه وافر الحظ والنصيب. وسألوا الله أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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