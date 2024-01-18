شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 4.8 ريختر تضرب سواحل جزر فيجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضربت هزة أرضية بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم الخميس، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادئ.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن مركز الهزة وقع على سواحل جزر فيجي، على عمق 558 كيلومترًا.

ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الهزة.

وتقع جزر فيجي في منطقة تسمى بـ"حزام النار" في المحيط الهادئ، والتي تتعرض من وقت لآخر للعديد من الهزات والزلازل الارتدادية التي قد تكون قوية في بعض الأحيان.