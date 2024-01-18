شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على منطقتي نجران والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، تشمل: مدينة نجران ومحافظات, حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 11 مساءً. أمطار خفيفة على منطقة الباحة كما حذر المركز من هطول أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وصواعق رعدية، على مدينة الباحة ومحافظات العقيق وبلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 7 مساءً.

