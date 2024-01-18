الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

يتوقع أن يكون الطقس نهار اليوم الخميس باردًا نسبيًا في معظم مناطق المملكة، عدا سواحل البحر الأحمر التي ستكون دافئة. كما ستتكاثر الغيوم في وسط وشرق المملكة، وربما تطال بعض مرتفعات جنوب غرب المملكة. وستكون الرياح معتدلة السرعة في معظم المناطق، ونشطة السرعة في شرق المملكة مع احتمال إثارة بعض الأتربة.

وستكون هناك فرص لهطول زخات من الأمطار على فترات خلال ساعات النهار في أجزاء من مناطق القصيم والرياض والمنطقة الشرقية، وقد تطال أجزاء من العاصمة الرياض. كما قد تطال خلال ساعات العصر والمساء أجزاء محدودة من مرتفعات جنوب غرب المملكة.

ومع ساعات الليل، ستتراجع فرص الأمطار في عموم مناطق المملكة، وسيصبح الطقس باردًا إلى شديد البرودة في المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية. وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على معظم المناطق.