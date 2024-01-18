شكرا لقرائتكم خبر عن اخفي رسائل واتساب WhatsApp عن المتطفلين بهذه الطرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد الرسائل النصية في تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp وسيلة من وسائل الاتصال الشائعة، ولكنها تشكل أيضًا مخاطر أمنية محتملة، حيث من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لحماية رسائل WhatsApp والرسائل النصية الخاصة بك لضمان خصوصية وأمان محادثاتك.

وبحسب Vents Magazine فإن هناك عدد من الطرق الفعالة للغاية والتي من خلالها يمكن حماية رسائل واتساب رسائلك والحفاظ على خصوصيتك، ونعرضها فيما يلي :

1. تعيين رمز مرور قوي أو قفل ببصمة الإصبع:

ويعد تعيين رمز مرور قوي أو تمكين قفل بصمة الإصبع على هاتفك الذكي، حيث يؤدي هذا إلى منع الوصول غير المصرح به إلى جهازك ويضمن أنه يمكنك أنت فقط إلغاء قفله.

2. تمكين المصادقة الثنائية:

ولإضافة طبقة إضافية من الأمان إلى حساب واتساب الخاص بك، قم بتمكين المصادقة الثنائية. وتتطلب هذه الميزة رمز التحقق بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول، مما يزيد من صعوبة وصول الآخرين إلى حسابك.

3. توخي الحذر بشأن الروابط والمرفقات المشبوهة:

كن حذرًا عند تلقي الروابط أو المرفقات عبر الواتساب أو الرسائل النصية، خاصة من مصادر غير معروفة. تجنب النقر على الروابط المشبوهة أو تنزيل الملفات من مصادر غير موثوقة، لأنها قد تحتوي على برامج ضارة أو محاولات احتيال.

4. حافظ على تحديث تطبيقاتك ونظام التشغيل الخاص بك:

يعد تحديث نظام تشغيل WhatsApp والهاتف الذكي بشكل منتظم أمرًا ضروريًا، وغالبًا ما تحتوي هذه التحديثات على تصحيحات أمنية وإصلاحات للأخطاء تعالج نقاط الضعف، مما يضمن حماية جهازك وتطبيق المراسلة من أحدث التهديدات.

5. انتبه إلى المعلومات التي تشاركها:

تجنب مشاركة المعلومات الحساسة أو الشخصية عبر الواتساب أو الرسائل النصية، وكن حذرًا بشأن المعلومات التي تشاركها ومع من تشاركها، وتذكر أنه بمجرد إرسال رسالة، فإنك تفقد السيطرة على كيفية استخدامها أو مشاركتها.