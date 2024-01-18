غير متجانس.. "المسند": 5 تقسيمات لـ"غلاف الأرض الجوي" وفقًا للارتفاعات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 18 يناير 2024, 8:13 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند، أن الغلاف الجوي المحيط بالأرض غير متجانس، مشيرًا إلى تقسيماته الخمس بحسب الارتفاع. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه يمكن تقسيم الغلاف الجوي المحيط بالأرض إلى 5 أقسام وفقًا للارتفاعات؛ أولها التربوسفير وهو من سطح الأرض حتى 8 كم. وأضاف: "الاستراتوسفير حتى 50 كم، والميزوسفير حتى 85 كم، والثرموسفير حتى 675 كم، والإكسوسفير حتى 10000 كم".

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