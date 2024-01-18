شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مليون مسافر عبر منافذ الشرقية خلال 12 شهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية عن عدد المسافرين عبر منافذ المنطقة الشرقية خلال عام 2023م، والذي بلغ 26,158,769 مسافر.

فيما وبلغ عدد القادمين لأداء فريضة الحج والعمرة خلال العام الماضي 10,063 حاج و63,975 معتمر. الدعم برنامج اللوائح الصحية الدولية وأكدت أن الدعم مستمر من قبل برنامج اللوائح الصحية الدولية التابع لوزارة لمنافذ المنطقة الشرقية، مضيفةً بأن إدارة المنافذ بالصحة العامة بصحة الشرقية، تقوم بالإشراف المباشر على أعمال مراكز المراقبة الصحية وتطوير وتعزيز القدرات الأساسية في مراكز المراقبة الصحية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية، والتأكد من الوثائق الصحية واكتشاف أية أمراض مستهدفة وفقاً للمستجدات الدولية، والتطهير والعزل والحجر الصحي إذا لزم الأمر. خدمات جسر الملك فهد وأشارت أن إدارة المنافذ بالصحة العامة أشرفت على تطبيق الإجراءات الوقائية والخدمات الإسعافية للمسافرين القادمين لمنافذ الدخول بالمنطقة الشرقية.

بالإضافة إلى إشرافها على منفذ جسر الملك فهد للاطلاع على الخدمات المقدمة للقادمين لأداء فريضة الحج لعام 1444 هـ.

وبينت الصحة أنها أقامت العديد من الدورات لتدريب العاملين بالمنافذ على أسس المراقبة الصحية بالمنافذ والتعامل مع الحالات المشتبهة، إضافة إلى إقامة ورشة عمل تستهدف العاملين بمراكز المراقبة الصحية بالمنطقة الشرقية لاستعراض المستجدات في الإجراءات والاشتراطات الصحية استعداد لموسم الحج لعام 1444 هـ.