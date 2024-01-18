السعودية | لمدة يوم.. السفارة السعودية في نيوزيلندا تعلن غلق أبوابها الإثنين المقبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أعلنت سفارة المملكة لدى نيوزيلندا، أن الاثنين المقبل الموافق 22يناير، سيكون إجازة رسمية في نيوزيلندا وستكون السفارة مغلقة هذا اليوم، وطالبت بالاتصال بها في حالات الطوارئ.

إجازة رسمية

وذكرت السفارة السعودية –عبر حسابها بمنصة إكس- أنها تودّ التنويه للمواطنين والمراجعين الكرام، بأن السفارة ستغلق أبوابها الاثنين المقبل نظرًا لوجود إجازة رسمية في نيوزيلندا.

وأشارت السفارة إلى أنها ستعاود مزاولة أعمالها الثلاثاء المقبل الموافق ٢٣ يناير، وفي حالات الطوارئ يجرى الاتصال على الرقم التالي: (٠٠٦٤٢٧٥٩٢٢٢١١) والرقم الموحد للمواطنين في الخارج 920011114.