شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة داخل بطن مريض ذهب لإزالة ورم فصدم الأطباء بالصين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ذهب رجل في الصين إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية روتينية، لكن أطباؤه وجدوا شيئًا أكثر غرابة في بطنه حيث شاهدوا خمسة ديدان حية تتلوى داخل بطنه.

وباستخدام كاميرا صغيرة تم إدخالها في بطن المريض البالغ من العمر 70 عامًا - والذي كان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية لإزالة ورم لعلاج سرطان القولون - اكتشف الأطباء خمس ديدان طفيلية كبيرة بنية اللون في القناة الصفراوية ومجموعة الأعضاء والأنابيب المتصلة التي تربطها ببعضها البعض ويستخدمها الجسم لإنتاج وتخزين وإفراز الصفراء، وهي سائل أخضر مصفر يساعد على هضم الدهون..

استخرج الأطباء الديدان وقالوا أنها Clonorchis sinensis، والمعروفة أكثر باسم حظ الكبد الصيني أو الشرقي (داء الشعيرات الدموية). ونشر الأطباء تفاصيل اكتشافهم في مجلة نيو إنجلاند الطبية.

آسيا وروسيا

وبحسب تقرير موقع Live Science، توجد ديدان Clonorchis sinensis عادة في شرق آسيا وشرق روسيا، ولكن تم الإبلاغ عن حالات في بلدان أخرى غير موبوءة مثل أمريكا. وفي جميع أنحاء العالم، يقدر أن أكثر من 200 مليون شخص معرضون لخطر الإصابة بها.

يصاب البشر بعدوى داء الشعيرات الدموية بعد تناول يرقات الطفيليات. ويحدث هذا عادة عندما يأكل الإنسان أسماك المياه العذبة النيئة أو غير المطبوخة جيدًا أو الجمبري في المناطق التي تتواجد فيها الديدان.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح كيف أصيب هذا الرجل بالتحديد. وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فقد يصاب الأشخاص بعدوى حظ الكبد الصيني في أمريكا نتيجة تناول الأسماك الملوثة المستوردة من المناطق الموبوءة.