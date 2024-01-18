شكرا لقرائتكم خبر عن لدعم الوعي بأهمية الغطاء النباتي.. إطلاق حملات لتشجير مدارس رابغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، بالتعاون مع إدارة التعليم والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، حملات التشجير التطوعية والتي بدأت بتشجير الأفنية المحيطة بالمدارس.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ المهندس ردة القارزي، أنه تم تشجير مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية.

زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي وأضاف هذه المشاركة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وتحفيز المشاركة المجتمعية في أعمال التشجير، وحث شرائح المجتمع المختلفة للمشاركة في الفرص التطوعية، التي تسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير مشاريع التنمية البيئية والمحافظة عليها.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، إلى أهمية رفع مستوى الوعي بأهمية البرامج التطوعية وحملات التشجير والتي تأتي بمشاركة أفراد المجتمع لزيادة وعيهم بأهميتها، وستتواصل الحملة وأعمال التشجير بالتنسيق والاتفاق مع الجهات بمحافظات المنطقة.