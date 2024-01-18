شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل.. أمير الباحة يفتتح "معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، ينطلق يوم الاثنين المقبل، "معرض برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني"، في محطته الرابعة بالباحة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني.يُعد البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني إحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، وتنفذ أولى مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك).ويهدف المعرض إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني، ورفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى مختلف شرائح المجتمع في المملكة، واستعراض أفضل الممارسات في حماية المجتمع من المخاطر السيبرانية، ويضم 4 أجنحة تفاعلية متنوعة لإثراء تجربة الزوار، حيث يستعرض جناحه الأول المخصص لأولياء الأمور عدداً من الأنشطة منها محاكاة لاختراق البيت الذكي، وكيفية استعمال وتفعيل الرقابة الأبوية.ويقدم جلسات إرشادية وتوصيات سيبرانية لأولياء الأمور، فيما يختص الجناح الثاني للشباب بتقديم محاضرات توعوية وإجراء محاكاة للهجمات السيبرانية بأساليب تفاعلية، والتعريف بطرق التصيد الهاتفي، ويضم الجناح الثالث منطقة للأطفال يتم من خلالها محاكاة التصفح الآمن للإنترنت، والتعرّف على المصطلحات السيبرانية، وألعاب افتراضية متنوعة، بينما يختص الجناح الرابع بقياس مستوى الوعي بالأمن السيبراني لزوار المعرض ومرتاديه.ويُعد معرض برنامج "آمن" أحد المستهدفات المتعددة للبرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني، وامتداداً للمبادرات الإستراتيجية التي تنفذها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع، بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.