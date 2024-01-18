شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة: التربيع الأول للقمر يقترن بالعملاق اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يُرصد بسماء الوطن العربي اقتران القمر في طور التربيع الأول بكوكب المشتري عملاق النظام الشمسي بعد غروب الشمس اليوم، وبداية الليل إلى ما بعد منتصف الليل في ظاهرة مشاهدة بسهولة بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون في طور التربيع الأول، حيث يظهر نصف وجه مضاء ونصفه الآخر مظلم، عاداً إياه بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً واضحاً.

وبيّن أن الكوكب سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم “أقمار غاليلو” وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأشار إلى أن القمر والمشتري سيصلان لحظة الاقتران بينهما عند الساعة 11:29 مساء بتوقيت مكة المكرمة وسيفصل بينهما 2.37 درجة، وبسبب هذه المسافة الظاهرية الكبيرة لن يظهرا سوياً في مجال روية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.

يُشار إلى أنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم ، وبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج.

لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري مندفعاً نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.